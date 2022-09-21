Москва, 21 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Добровольцы из Донецкой и Луганской Народных Республик будут приравнены к российским военнослужащим, заявил 21 сентября президент России Владимир Путин в видеообращении.

Archive.government.ru Владимир Путин

По его словам, Министерству обороны РФ уже даны поручения в полном объёме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов республик. Президент отметил, что он должен быть таким же, как и у российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в РФ начнутся мобилизационные мероприятия, заявил Путин.