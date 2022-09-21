Нью-Йорк, США, , 09:13 — REGNUM Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник 20 сентября президент Колумбии Густаво Петро обратился к странам Латинской Америки с призывом объединить усилия для прекращения «иррациональной» войны с наркотиками, как передает агентство Reuters.

Густаво Петро gustavopetro.co

Петро, первый левый президент Колумбии, долгое время считал глобальную войну с наркотиками безуспешной и во время своей инаугурационной речи в августе 2022 года призвал к новой международной стратегии борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

«От имени моей израненной Латинской Америки я требую прекратить иррациональную войну с наркотиками», — сказал Петро и призвал всё латиноамериканское сообщество объединиться, чтобы победить то, «что мучает наше тело».

Наркоторговля и война с наркотиками являются основными причинами вооруженного конфликта в Колумбии, говорится в докладе комиссии по установлению истины, созданной в рамках мирного соглашения 2016 года с демобилизованными партизанами ФАРК.

Петро, обещавший избавить Колумбию от зависимости от экспорта углеводородов, также подверг критике глобальную зависимость от нефти и угля и добавил, что усилия по противодействию глобальному потеплению не дают результатов.

«Борьба с климатическим кризисом провалилась», — сказал он.

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