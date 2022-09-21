Кишинёв, , 09:13 — REGNUM В Молдавии началось нашествие вредителей, ранее обитавших только в Северной Америке — клопов, известных как дубовая и платановая кружевница. Об этом, как передаёт телеканал Publika, сообщила журналистам завлабораторией Института зоологии (Кишинёв) Галина Бушмакиу.

Засохшее дерево jrperes

«Насекомые довольно маленькие и, предположительно, появились в Европе в результате обмена растениями — через судоходство, железные дороги и грузовые поезда, которые доставляли товары. Размер крошечный — до трех миллиметров», — сказала Бушмакиу.

Сообщается, что насекомые могут нести угрозу для растений, так как питаются соком растений и могу вызвать гибель кустарника или дерева. В кишинёвской ассоциации «Зелёного хозяйства» ищут методы борьбы с вредителем.

Стоит отметить что платановая кружевница изначально обитала в Северной Америке. В течение последних трёх недель насекомое одолевает жителей Молдавии. Мелкие жучки застревают в волосах, пролезают в одежду, а также пролезают в дома через москитные сетки и кусаются.