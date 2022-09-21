Москва, , 09:11 — REGNUM Россия не может оставаться в стороне от судьбы Донбассе, Запорожья и Херсонщины. Об этом 21 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ОПК в Кремле.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», — заявил Путин.

По его словам, большинство людей, живущих на освобождённых от неонацистов территорий, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима.

«В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы. Сводят счёты издеваются и измываются над мирными гражданами», — подчеркнул он.