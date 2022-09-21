Москва, 21 сентября 2022, 09:11 — REGNUM Россия не может оставаться в стороне от судьбы Донбассе, Запорожья и Херсонщины. Об этом 21 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ОПК в Кремле.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru

«Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», — заявил Путин.

По его словам, большинство людей, живущих на освобождённых от неонацистов территорий, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима.

«В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы. Сводят счёты издеваются и измываются над мирными гражданами», — подчеркнул он.