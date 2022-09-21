Москва, , 09:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения по поводу референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР 21 сентября отметил, что он будет говорить о защите суверенитета и целостности России, а также о поддержке стремления жителей нашей страны самостоятельно определять своё будущее.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также глава Российского государства уточнил, что граждане РФ могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности нашей страны

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что исторические земли Новороссии не хотят оказаться под игом киевского нацистского режима