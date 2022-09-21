Путин: мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября
Москва, 21 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В России мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать всё необходимое содействие работе военных комиссариатов», — сказал Путин.
Он также пояснил, что мобилизация будет частичной. В ряды ВС будут призваны граждане, находящиеся в запасе. В первую очередь имеющие опыт службы.