Москва, 21 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства говорил о Донбассе и специальной военной операции, намерениях Запада.

«Цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить Россию: они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации.