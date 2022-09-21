Красногорск, , 09:08 — REGNUM В Московской области для учеников 8-11 классов начался прием заявок на двухлетние курсы по программированию. Занятия будут проходит бесплатно, сообщили в пресс-службе регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Занятия в «IT-кубе»

Школьники, их родители или законные представители могут записаться на курсы на Едином портале госуслуг. Программа курсов состоит из четырех учебных модулей по 36 академических часов.

После обучения каждый участник получит сертификат. В министерстве отметили, что в 2022 году IT-специальности стали самым популярным направлением подготовки у абитуриентов в Подмосковье.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми востребованными специалистами в России в IT-сфере являются программисты и разработчики.

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