Москва, 21 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Запад ставит цель распада России на множество враждующих регионов и областей. Об этом 21 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ОПК в Кремле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество враждующих регионов и областей», — заявил Путин.

По его словам, такие планы Запад вынашивал давно.

«Они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам. Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе целенаправленно взращивали ненависть к России на (территории б. УССР — ИА REGNUM), а сам народ превратили в пушечное мясо», — подчеркнул он.