Пекин, 21 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Исторический рекорд поставок угля и природного газа из России в Китай установлен в августе текущего года. Сообщение об этом опубликовано 21 сентября на странице посольства РФ в Пекине в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР, в дипмиссии отметили, что в августе Китай импортировал российский газ на сумму $409,37 млн.

«Этот показатель является наивысшим по меньшей мере с января 2017 года — максимального доступного периода наблюдений китайской таможни», — подчеркнули в посольстве.

Максимальное за пять лет значение зафиксировано и для поставок угля — 8,542 млн тонн. По сравнению с июлем поставки в августе увеличились на 15%, рост в годовом выражении — 57%.

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