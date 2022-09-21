Уфа, , 09:17 — REGNUM Расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий при заключении государственных контрактов, фигурантом которого является в том числе министр строительства и архитектуры Башкирии, завершено в республике. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

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По версии следствия, с 2017 по 2019 год обвиняемый министр строительства и архитектуры Башкирии, будучи начальником ГКУ «Управления капитального строительства Башкирии», без проведения конкурсных процедур заключил 50 госконтрактов с обвиняемым директором ФГУП «УС №3 ФСИН России» на строительство объектов социальной инфраструктуры.

«При этом, ФГУП «УС №3 ФСИН России» не имело материально-технической базы, чтобы самостоятельно выполнить предусмотренные контрактами работы, и не намеревалось этого делать», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что в последующем обвиняемый директор ФГУП «УС №3 ФСИН России» заключил договоры субподряда на выполнение всего объема работ с фирмами по более низкой цене в обход конкурсных процедур.

Следователи считают, что помимо этого, объемы строительно-монтажных и других работ с наибольшей ценой контракта по указанию обвиняемого министра строительства и архитектуры Башкирии были переданы фирмам, которые возглавляли его знакомые и друзья на общую сумму более 450 млн рублей.

«Таким образом, ФГУП «УС №3 ФСИН России» фактически выступило в качестве посредника, получив за это из регионального и федерального бюджетов более 143 млн рублей. В результате незаконных действий обвиняемых грубо нарушены предусмотренные законом конкурентные процедуры на право заключение контрактов, что повлекло необоснованное ограничение конкуренции неопределенного круга организаций, которые могли быть участниками закупок, а также неэффективно израсходованы бюджетные средства, чем причинен значительный материальный ущерб государству на вышеуказанную сумму», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что фигуранты уголовного дела свою вину не признали. На их имущество был наложен арест на общую сумму более 18 млн рублей. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.