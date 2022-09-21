Ульяновск, , 09:06 — REGNUM В Ульяновской области новую взрослую поликлинику в Засвияжском районе регионального центра планируется построить за счёт инвестиционного бюджетного кредита. Речь идёт о сумме почти 796 млн рублей. Об этом заявил губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти отмечают, что действующая поликлиника № 4 на улице Камышинской одна из самых загруженных в регионе и не справляется с потоком пациентов в Засвияжье в Ульяновске. После многочисленных обращений жителей принято решение о строительстве новой взрослой поликлиники.

«Мы, наконец-то начали решать вопрос со строительством этого объекта. В микрорайоне будет построена поликлиника на 450 посещений в смену», — заявил Алексей Русских.

По его словам, одобрено предоставление в 2024–2025 годы инвестиционного бюджетного кредита в размере 795,3 млн рублей. На данные средства планируется разработать проектную документацию, возвести и оснастить поликлинику.

В настоящее время выделен участок под строительства, разработано медико-техническое задание на проектирование.

«Сейчас мы приступаем к изготовлению проектно-сметной документации, после чего начнём строительство», — добавил губернатор.

Напомним, что в Ульяновске продолжается строительство детского инфекционного корпуса на 100 мест. Новый объект планируется сдать в 2023 году, общая сумма финансирования до 2023 года достигнет почти 3 млрд рублей, в том числе 2,7 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области в течение двух лет потратят около 173 млн рублей на хозяйственное обслуживание зданий федерального центра медицинской радиологии и онкологии.

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