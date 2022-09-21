Донецк, 21 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Горловку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, сообщили 21 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 06:35 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 15 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Спустя пять минут киевские каратели обстреляли Центрально-городской район Горловки, выпустив восемь снарядов калибра 152 мм.

В 07:00 боевики ВСУ обстреляли из населенного пункта Новгородское Пантелеймоновку, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.