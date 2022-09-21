Воронеж, 21 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В тёмно-красный цвет окрасилась вода в части Воронежского водохранилища. Изменение цвета воды жители Воронежа заметили 20 сентября.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежское водохранилище и Чернавский мост

Стоки красного цвета, сливающиеся в водохранилище, очевидцы обнаружили у Чернавского моста возле бизнес-центра Saburov Hall. По словам жителей, от воды исходит неприятный запах.

После появления сообщений на место происшествия отправились инспекторы управления Росприроднадзора, сообщили «Вести Воронеж».