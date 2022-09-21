Улан-Удэ, , 09:04 — REGNUM В театре оперы и балета Улан-Удэ 21 сентября состоялась церемония инаугурации главы Бурятии Алексея Цыденова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Алексей Цыденов Правительство Бурятии

Он принёс присягу на двух языках — русском и бурятском, поклявшись верно служить народу и добросовестно выполнять свои обязанности. Затем он обратился к жителям, напомним, что во второй раз произносит слова клятвы.

«Я хочу сказать «спасибо» всем жителям республики за совместную работу и поддержку. Хочу сказать «спасибо» всем, кто пришел на выборы и проголосовал. Хочу сказать «спасибо» всем людям, которые меня поддержали. Я понимаю, что просто обязан оправдать ваше доверие», — отметил он.

В своём выступлении Алексей Цыденов также напомнил, что страна в настоящее время находится в непростой ситуации, подчеркнув, что они не имеют права работать расслаблено, без напряжения относится к своим обязанностям.