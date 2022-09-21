Биробиджан, 21 сентября 2022, 09:07 — REGNUM Губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн назвал недопустимым нарушением несвоевременное завершение работ по ремонту школы в селе Николаевка. Учебный год там начался на 1,5 недели позже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе правительства региона.
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Проблемы, возникающие при реализации национальных проектов не территории автономии, обсуждались на специальном координационном совещании. Ранее самым распространённым нарушением были неувязки во время госзакупок, но процедуры сделали централизованными, и в этом году таких инцидентов не было. Однако остаётся проблемой срыв сроков сдачи объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года учебный год в селе Николаевка также начался не гладко. Школьники добирались на учёбы на моторной лодке из-за паводка.