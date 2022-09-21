Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН назвал незаконными любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН. Особенно те из них, которые создают угрозу продовольственной безопасности, затрагивающую прежде всего наиболее бедные развивающиеся страны.

Gob.pe Педро Кастильо

По словам Кастильо, необходимо обеспечить выполнение соглашений, которые бы позволили продолжать экспортировать зерно с территории бывш. УССР, а также принять меры для возобновления экспорта российских удобрений, крайне необходимых самым бедным фермерам развивающегося мира.

Педро Кастильо «Необходимо избегать того, чтобы экономические санкции угрожали продовольственной безопасности. В конце концов, эта проблема касается права человека на пищу».

Кастильо также подчеркнул, что избирательное соблюдение положений Устава ООН является недопустимой практикой, в частности, когда это затрагивает вопросы о санкциях.

Педро Кастильо «Незаконными и противоречащими международному праву являются любые санкции, кроме тех, что были одобрены Советом Безопасности в рамках действий по сохранению мира и безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о саботаже западными странами той части продовольственной сделки, которая касается экспорта российского продовольствия и удобрений.