Москва, , 09:01 — REGNUM Наш провал на харьковском направлении прежде всего вызван неспособностью нашей системы воевать по-настоящему с Западом в ситуации необходимости такой войны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Невозможность нормального функционирования прозападной системы в условиях радикального антизападного поворота — вот имя, которое надо дать произошедшему в Харьковской области», — заявил Кургинян.

По его словам, до тех пор, пока общество и система будут продолжать оставаться в том состоянии, в котором они сейчас находятся, подобного рода прискорбные события продолжат повторяться снова и снова. Оказалось, что российская армия не может побеждать ограниченным контингентом превосходящего ее противника, который проводит раз за разом тотальную мобилизацию.

«А наше общество, настроенное на расслабуху, отличается от омерзительной бандеровкой проработки мозгов. Да, оказалось, что этого нашего противника яростно поддерживает Запад, способный мобилизоваться и в отличие от наших любителей праздников не стесняющийся говорить своим гражданам: «будете мокрыми полотенцами обтираться, а не мыться в душах… потому что надо победить Путина, а кому не ясно…» . И всем становится ясно», — заявил политолог.

Он отметил, что для Запада проиграть территорию бывшей УССР — это экзистенциальный вызов, не сравнимый с Афганистаном и Вьетнамом. А потребительское западное общество оказалось вполне себе готовым мобилизоваться на войну с Россией. При этом, российская власть пестовала надежды, что это общество окажется капризным, и Запад будет его беречь. А оказалось, что беречь Запад никого не собирается.