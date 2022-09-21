Запад мобилизован против России, а у нас праздники до поражения — Кургинян
Москва, 21 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Наш провал на харьковском направлении прежде всего вызван неспособностью нашей системы воевать по-настоящему с Западом в ситуации необходимости такой войны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По его словам, до тех пор, пока общество и система будут продолжать оставаться в том состоянии, в котором они сейчас находятся, подобного рода прискорбные события продолжат повторяться снова и снова. Оказалось, что российская армия не может побеждать ограниченным контингентом превосходящего ее противника, который проводит раз за разом тотальную мобилизацию.
Он отметил, что для Запада проиграть территорию бывшей УССР — это экзистенциальный вызов, не сравнимый с Афганистаном и Вьетнамом. А потребительское западное общество оказалось вполне себе готовым мобилизоваться на войну с Россией. При этом, российская власть пестовала надежды, что это общество окажется капризным, и Запад будет его беречь. А оказалось, что беречь Запад никого не собирается.