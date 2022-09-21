Донецк, 21 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Фотографии последствий обстрела киевскими войсками Горловки Донецкой Народной Республики опубликовал 21 сентября мэр города Иван Приходько.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

Удары пришлись в том числе по Центрально-Городскому району. Снаряды попали по гражданской инфраструктуре, повредили жилые дома, торговые и другие объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 сентября ВСУ наносят удары по Горловке, Донецку, Ясиноватой и другим населённым пунктам ДНР.