Париж, , 09:00 — REGNUM Из-за конфликта на территории б. УССР мир может разделиться. Об этом в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт телеканал TF1.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Пятой республики призвал мировое сообщество отказаться от деления мира на противоборствующие блоки и альянсы. По его словам, страны, которые решили сохранять «нейтралитет», «хотят имитировать борьбу» и берут на себя историческую ответственность.

«Те, кто сегодня молчит, служат делу нового империализма, современного цинизма, который разрушает наш международный порядок, без которого мир невозможен», — подчеркнул Макрон.

По его словам, речь идёт не о том, чтобы «выбрать сторону между Востоком и Западом, между Севером и Югом», а об ответственности всех, кто привержен соблюдению Устава ООН.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее член палаты представителей США республиканец Дэн Бишоп призвал прекратить финансовую поддержку Киева. Политик возмутился, что Вашингтон потратил больше денег на помощь гражданам б. УССР, чем их европейские союзники. Бишоп призвал беспокоиться о безопасности собственных границ и не посылать «даже один доллар» Киеву.

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