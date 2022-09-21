Вашингтон, 21 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Турции Тайип Эрдоган 20 сентября провели переговоры в рамках Генассамблеии ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Президентство Турецкой Республики Ираклий Гарибашвили и Реджеп Тайип Эрдоган

«Были отмечены существенные результаты стратегического партнерства между двумя странами, политическая динамика двустороннего взаимодействия на высоком уровне, вовлечённость и активное сотрудничество Грузии и Турецкой Республики в проектах регионального геополитического характера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили торгово-экономические отношения между странами и ситуацию с безопасностью в регионе и во всем мире. Гарибашвили пригласил Эрдогана в Грузию.

Стоит отметить, что Турция является для Грузии крупнейшим торговым партнёром, и объемы взаимной торговли между странами растут. В январе Грузия открыла фармакологический рынок для турецких лекарств, чтобы добиться снижения цен на медикаменты.