Сеул, 21 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В 2022 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 2,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Азиатского банка развития (АБР).

Adb.org Штаб-квартира Азиатского банка развития

По сравнению с июльским прогнозом показатель был снижен на 0,3%.

Известно, что прогноз специалистов АБР совпадают с прогнозами Банка Кореи.

Эксперты отмечают, что в текущем году экономика Южной Кореи сталкивается с растущим риском стагфляции и высокой инфляцией. Кроме того, экспорт, который является основным драйвером экономического роста, показал признаки ослабления на фоне глобального экономического спада.

Напомним, что в августе индекс потребительских цен вырос на 5,7%.

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Ожидается, что в 2023 году темпы экономического роста страны составят 2,6%.

Между тем Азиатский банк развития сохранил прогноз инфляции на уровне 4,5% в 2022 году и 3% в 2023 году.