Спасский район, , 09:32 — REGNUM В Спасском районе Пензенской области ночью 21 сентября в дорожно-транспортное происшествие попали «Лада Ларгус» и грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Об инциденте стало известно в 00:20 (мск) 21 сентября. На федеральной автодороге М-5 «Урал» в районе села Дубровка столкнулись два автомобиля.

«В результате дорожно-транспортного происшествия имеются пострадавшие», — отмечает ведомство.

Число пострадавших не сообщается. Для ликвидации последствий дорожной аварии привлекались пять человек и две единицы техники.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области 10 августа водитель автомобиля «Лада Приора» с регистрационным знаком Воронежской области совершил наезд на стоящий на обочине полуприцеп грузовой автомашины «МАЗ» с челябинским регистрационным номером. В результате водитель и пассажир легковушки скончались.

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