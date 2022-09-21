Грозный, 21 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Жители Чечни не собираются на митинги против мобилизации. Информация, распространяемая в сети интернет о протестах, является вбросами недоброжелателей из-за рубежа. Так прокомментировал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассылаемые в мессенджерах фото с якобы прошедшего у мечети «Сердце Чечни» в центре Грозного протестного митинга.

Чечня. Грозный

Министр рассказал, что фотография с многолюдного митинга была сделана во время молитвы за воинов, сражающихся на территории б. УССР и к протестам против мобилизации никакого отношения не имеет.

«По словам Дудаева, прилагаемое к новостям фото снято вчера, во время проведения тахаджуд-намаза в честь чеченских бойцов, участвующих в спецоперации», — пишет ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, из Чечни регулярно в зону проведения СВО отправляются отряды добровольцев, среди которых жители со всех уголков России.