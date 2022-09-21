Кызыл, 21 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки возникло два лесных пожара на площади 23,5 га. Таким образом, всего к утру 21 сентября в регионе зарегистрировано пять пожаров на общей площади 1036 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минлесхоза республики.

ИА REGNUM Лесной пожар

Три очага площадью 1012,5 га локализованы. В их дотушивании задействовано более 150 человек. Новые пожары зафиксированы в Шагонарском и Тоджинском лесничествах. В борьбе с огнём принимают участие 36 человек.

«Всего с начала пожароопасного сезона 2022 г. на землях лесного фонда зарегистрировано 169 лесных пожаров на общей площади 16 144,34 га из них: 15 096,84 га лесная и 1047,5 га нелесная», — добавили в ведомстве.

По предварительным данным, причинами возгораний в лесах чаще всего становятся местные жители и грозы. Чуть более трети пожаров ликвидировались в первые сутки. В третьи и более суток тушили 44,5% возгораний.