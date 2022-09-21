Стремоусов: Херсонская область не нуждается в признании референдума Киевом
Херсон, 21 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В признании итогов предстоящего референдума о воссоединении с Россией со стороны киевского режима не нуждается Херсонская область. Об этом 20 сентября заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Для нас нынешние представители киевской власти — это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей. Киевские власти для нас перестали существовать», — приводит его слова РИА Новости.
Также Стремоусов уточнил, что, по его словам, Киев довёл до нищеты народ бывшей УССР и превратил её территорию в колонию Запада.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США никогда не признают итоги референдумов на освобождённых территориях б. УССР.