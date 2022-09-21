Херсон, 21 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В признании итогов предстоящего референдума о воссоединении с Россией со стороны киевского режима не нуждается Херсонская область. Об этом 20 сентября заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Для нас нынешние представители киевской власти — это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей. Киевские власти для нас перестали существовать», — приводит его слова РИА Новости.

Также Стремоусов уточнил, что, по его словам, Киев довёл до нищеты народ бывшей УССР и превратил её территорию в колонию Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США никогда не признают итоги референдумов на освобождённых территориях б. УССР.