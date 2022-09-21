Братислава, 21 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Посла России в Словакии Игоря Братчикова вызвали в МИД этой страны из-за заявления российской дипмиссии об уничтожении кладбища русских воинов времен Первой мировой войны. Об этом сообщили в словацком МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

«В МИД Словакии во вторник, 20 сентября, был вызван посол РФ Игорь Братчиков в связи с недавним сообщением о якобы произошедшем осквернении военного кладбища в Ладомире», — говорится в сообщении.

В Словакии назвали сообщение МИД России об осквернении кладбища «сфабрикованными обвинениями, не имеющими под собой фактической основы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в Словакии заявили, что захоронения российских воинов в деревне Ладомирова были осквернены по указанию местных властей.

Читайте также: В Словакии местные власти сровняли с землёй захоронения российских воинов