Донецк, 21 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. ВСУ открыли огонь по нескольким населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом 21 сентября сообщили в СЦКК.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

Три удара зафиксировано из Орловки — в 8:00 и дважды в 8:05. По Ясиноватой и Минеральному выпущено по три снаряда, по Киевскому району Донецка — пять снарядов калибра 155 мм.

В 7:55 из Кирово танк обстрелял посёлок Зайцево, выпустив шесть снарядов.

В 8:15 из Орловки обстрелян город Ясиноватая, выпущено три снаряда калибра 155 мм.

В 8:20 из Нетайлово по Куйбышевскому району Донецка выпущено три снаряда калибра 155 мм.