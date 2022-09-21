Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Подписание мирного соглашения между Армений и Азербайджаном возможно в короткие сроки, несмотря на недавние приграничные бои. Об этом заявил 20 сентября на сессии Генассамблеи Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Хотя недавние боестолкновения омрачили этот процесс, мы считаем, что в кратчайшие сроки возможно подписание всестороннее мирного соглашения между двумя странами», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция всегда будет рядом с «братским» Азербайджаном. По мнению турецкого лидера, победа Баку приведёт к миру в регионе.

Напомним, на прошлой неделе начальник Генерального штаба Армении Эдуард Асрян сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе двухдневных боёв на границе с Арменией продвинулись вглубь страны в направлении Джермука на 7,5 км, а по ширине фронта 8,5 км.