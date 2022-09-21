Баку и Ереван могут подписать мирный договор в кратчайшие сроки — Эрдоган
Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Подписание мирного соглашения между Армений и Азербайджаном возможно в короткие сроки, несмотря на недавние приграничные бои. Об этом заявил 20 сентября на сессии Генассамблеи Тайип Эрдоган.
«Хотя недавние боестолкновения омрачили этот процесс, мы считаем, что в кратчайшие сроки возможно подписание всестороннее мирного соглашения между двумя странами», — сказал Эрдоган.
Он добавил, что Турция всегда будет рядом с «братским» Азербайджаном. По мнению турецкого лидера, победа Баку приведёт к миру в регионе.
Напомним, на прошлой неделе начальник Генерального штаба Армении Эдуард Асрян сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе двухдневных боёв на границе с Арменией продвинулись вглубь страны в направлении Джермука на 7,5 км, а по ширине фронта 8,5 км.