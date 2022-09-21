Москва, 21 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Москве отопление включили в 78% жилых домов и в более чем 97% социально значимых объектов, сообщается на портале мэра столицы.

Отопление

Отмечается, что из-за резкого похолодания отопительный сезон в 2022 году начался в Москве досрочно. Сначала тепло пришло в детсады, школы, больницы и поликлиники. Затем отопление начали включать в жилых домах.

Всего в Москве к отопительному сезону было подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. Работы по включению отопления в городе занимают до пяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 сентября в Москве открыта горячая линия по вопросам отопительного сезона.

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