Канский район, Красноярский край, 21 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела по факту гибели подростка в Красноярском крае возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Ранее тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением обнаружили в лесу около села Рудяное Канского района. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

В рамках расследования возбуждено ещё одно уголовное дело — против 60-летнего дедушки стрелявшего мальчика. Мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть человека»).

По данным следствия, днём 18 сентября 12-летний подросток гостил у дедушки и бабушки в Рудяном. Мальчик самовольно взял ключи от сейфа, где хранилось принадлежащее его дедушке ружье с патронами.

Подросток пришёл в лес вместе со своим 14-летним приятелем. В результате неосторожного обращения с ружьем он выстрелил приятелю в лицо. Ранение оказалось смертельным.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток рассказал о случившемся своему младшему брату и другим приятелям. Они сообщили о произошедшем взрослым. Боясь наказания, школьник и его младший брат спрятали тело в лесу, укрыв ветками.

Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.