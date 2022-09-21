Ульяновск, 21 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Ульяновске строительство детского инфекционного корпуса областной детской больницы имени Ю. Ф. Горячева, рассчитанного на 100 коек, планируется завершить в 2023 году. Сумма финансирования до 2023 года составляет около 3 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Дарья Драй ИА REGNUM Противошоковая палата

Глава региона в ходе прямой линии рассказал, что новый детский инфекционный корпус будет представлять собой пятиэтажное здание площадью 17 тыс. кв. метров. В нём будут расположены специализированные палаты-боксы с кислородной поддержкой, диагностический блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, лаборатория. Корпус будет рассчитан на 100 коек.

По словам Алексея Русских, общая сумма финансирования строительства детской «инфекционки» до 2023 года составляет около 3 млрд рублей, в том числе 2,7 млрд рублей выделяется из федеральной казны. Строительство планируется завершить в 2023 году.

Помимо этого, в областной детской инфекционной больнице проведут «косметический ремонт».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство инфекционного корпуса началось в апреле 2021 года, из федерального бюджета выделено 1,6 млрд рублей. В середине июня 2022 года готовность оценивалось на 20%.