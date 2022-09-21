Киев, 21 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Незамедлительное проведение референдумов о воссоединении Донбасса с Россией застало противника врасплох, заявил 21 сентября в своем телеграм-канале член Общественной палаты России журналист Александр Малькевич, который работает на освобожденных территориях б. УССР. По его словам, очень правильно, что голосование на территориях начнётся уже 23 сентября.

Lišiak Референдум

«Хорошо известно, что, на самом деле, и народные республики, и Запорожская, и Херсонская области давно готовились к референдумам без привязки к конкретной дате, перенимали опыт регионов России, общались с ЦИК РФ, изучали зарекомендовавшие себя практики. Нарастающая агрессия НАТО заставляет жителей ускорить своё вхождение в состав России.

Наши соотечественники понимают, что у них может быть только одно будущее — в составе России. НАТО нацелено на истребление народа Донбасса, а теперь и освобождённых территорий — кровавые обстрелы городов из натовского оружия это только подтверждают. Стать частью России — это единственный шанс на спасение. Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей убедились, для кого они — родные, а для кого — никто», — отметит общественный деятель.

По словам Малькевича, принято абсолютно правильное решение проводить голосование не одномоментно, а в течение пяти дней, в том числе рабочих и выходных. Это позволит использовать разные форматы голосования, наиболее удобные и безопасные для жителей.

«Присутствие наблюдателей позволит сделать процесс голосования открытым. Даже несмотря на тяжёлую обстановку в регионах, принято решение о доступе наблюдателей, в том числе международных. Вся процедура голосования будет открытой, вне зависимости от форматов проведения.

При этом мы ожидаем целой волны фейков, фальсификаций о голосовании. Тем важнее присутствие наблюдателей, которые своими глазами смогут убедиться в безопасности голосования, свободе волеизъявления, сохранности бюллетеней, корректности подсчёта», — считает Александр Малькевич.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по вопросу о воссоединении с Россией состоятся с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. По оценке председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, после этого у России прибавится от 5 до 6 миллионов новых граждан.

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