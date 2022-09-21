Брюссель, , 08:47 — REGNUM Европейская комиссия озаботилась усовершенствованием и укреплением эффективности национальных механизмов регулирования социальной защиты в Сербии. На эти цели генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству намерен направить €2,5 млн. Это следует из тендера, на который ссылается RT .

Флаг Сербии Petar Milošević

«Мероприятия будут нацелены на улучшение работы системы социальной защиты в интересах создания благоприятных условий для предоставления качественных социальных услуг на общинном уровне, оказания неинституциональной поддержки и обеспечения активного вовлечения уязвимых групп населения в рынок труда», — отмечается в документе.

Также указывается, что эти меры необходимы для участия страны в Европейском социальном фонде (ЕСФ). Согласно документу, оказание поддержки предполагается министерству, ответственному за социальную политику, а также республиканскому и областному институтам социальной защиты.

При этом директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что инициатива будет скорее направлена на формирование прозападного общественного мнения в Сербии, чем на социально ориентированные цели.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгеи заявил, что Европейская комиссия готова работать над ускорением процесса присоединения Сербии к Евросоюзу.