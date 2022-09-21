Грозный, 21 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. К новой тактике проведения спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР переходят российские войска. Об этом 21 сентября сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Glavlist.ru Рамзан Кадыров

«Переходим к новой тактике спецоперации <…>. Больше возиться с ними (ВСУ — ред.) не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником оперативного штаба Чеченской Республики по проведению СВО Магомедом Даудовым», — написал он в своём сообщении.

Также глава Чечни отметил, что вражеские войска уже в течение скорого времени столкнутся с тяжелейшими «последствиями нового плана возмездия», и уточнил, новая тактика союзных сил будет превосходить все использованные до этого момента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что после проведения референдума о воссоединении территорий б. УССР и РФ у России прибавится от 5 до 6 миллионов новых граждан.