Джакарта, 21 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Контракт на покупку Индонезией шести из 42 истребителей Rafale вступил в силу после того, как Индонезия выплатила Франции аванс, сообщает Kompas.

Vitaly V. Kuzmin Rafale

Пресс-секретарь министра обороны Индонезии заявил, что контракт на шесть реактивных самолетов Rafale вступил в силу с 9 сентября 2022 года.

«С 9 сентября 2022 года контракт вступает в силу», — заявил пресс-секретарь министра обороны.

После выплаты первого взноса Индонезия теперь ждет завершения производства шести Rafales.

Министерство обороны подписало контракт на закупку 42 Rafales с Dassault Aviation, французским производителем Rafales.

Подписание контракта состоялось в офисе министерства обороны в Джакарте 10 февраля 2022 года. В качестве первого шага Индонезия приобрела сначала шесть единиц, чтобы поставить в общей сложности 42 истребителя.