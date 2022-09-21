Ярославль, 21 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Сергей Калинин назначен исполняющим обязанности секретаря местного отделения «Единой России» города Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

yaroslavl. er.ru Сергей Калинин

Такое решение было принято на заседании президиума регионального политического совета партии 20 сентября. Прежний секретарь, председатель муниципалитета Ярославля 7-го созыва Артур Ефремов сложил с себя полномочия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этом же заседании губернатор области Михаил Евраев поддержал кандидатуру Калинина на пост председателя муниципалитета 8-го созыва. Если Сергей Калинин будет избран председателем, то, как и Ефремов, он будет одновременно возглавлять и представительный орган города, и местное отделение «Единой России».

Решение президиума о назначении исполняющим обязанности секретаря было единогласным. В 7-м созыве Калинин был зампредом муниципалитета.