Москва, , 08:44 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров начнёт работу на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН со встречи с главами МИД стран — участниц ОДКБ. Об этом 21 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Завтра уже начинается программа, она начинается с традиционной для политической недели Генассамблеи встречи, которую проводят министры иностранных дел ОДКБ», — сказала Захарова.

Она отметила, что утром 22 сентября Лавров начнёт свой день с участия именно в этом мероприятии.

По её словам, ещё во время перелета российской делегации в Нью-Йорк наметилась встреча в рамках астанинского формата на полях сессии Генассамблеи. Её проведение также запланировано на 22 сентября.

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