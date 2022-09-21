Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании ФРГ войти в число постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом он сообщил в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

По словам канцлера, Германия на протяжении многих лет выступает за реформы и расширение Совета Безопасности ООН, в первую очередь за счёт стран глобального Юга.

«Германия готова взять на себя большую ответственность в качестве постоянного члена, а в начале — в качестве непостоянного члена в 2027–2028 годах», — сказал Шольц.

Он попросил поддержать кандидатуру Германии и подчеркнул, что ФРГ соблюдает принципы ООН, выступает за сотрудничество и участвует в работе объединения.

Постоянные члены Совбеза ООН — Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. В соответствии с уставом международной организации, именно эти государства несут основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Состав Совбеза ООН отражает устройство мира, сложившееся после Второй мировой войны.

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