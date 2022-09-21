Ярославль, 21 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. 22 сентября в Ярославле состоится прощание с актёром, художественным руководителем Волковского театра Сергеем Пускепалисом, который погиб в ДТП под Ростовом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Театра им. Ф. Волкова.

Volkovteatr.ru Сергей Пускепалис

Траурные мероприятия в театре пройдут в большом зрительном зале с 9:00 до 12:30. В 10:00 состоится гражданская панихида. В 13:00 — отпевание в Казанском монастыре (улица Первомайская, 19А).

Похоронят Сергея Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края, где он провёл свою юность.