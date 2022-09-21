Уфа, , 08:47 — REGNUM Указ, которым предусмотрены выплаты гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик, а также жителям территории б. УССР и лицам без гражданства, которые вынуждены были покинуть эти территории и прибыли в Россию, подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Сбор гуманитарной помощи Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Согласно документу, уполномоченным органом по выплатам является республиканское министерство, семьи, труда и социальной защиты населения. Выплаты будут производиться до конца 2022 года.

В указе также говорится о том, что финансирование выплат осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, которые были направлены в 2022 году из федерального бюджета.

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