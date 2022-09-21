Вашингтон, 21 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Новый законопроект о санкциях против граждан России получил одобрение палаты представителей США, сообщил автор документа Том Малиновски.

Здание Палаты представителей США

Он рассказал, что палата представителей одобрила его законопроект «о коррупции, который понуждает администрацию Байдена вводить санкции против приблизительно 200 российских государственных служащих и других лиц».

В проекте закона указаны фамилии премьер-министра России Михаила Мишустина, главы Минздрава Михаила Мурашко, миллиардера Романа Абрамовича, а также других чиновников и предпринимателей. В списке оказались и журналисты — телеведущий Владимир Соловьёв и главред RT Маргарита Симоньян.

Авторы документа объясняют санкции тем, что включённые в список лица поддержали президента России Владимира Путина и проводимую спецоперацию по освобождению Донбасса от нацистов.

Далее законопроект будет рассмотрен в американском сенате.