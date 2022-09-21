Хельсинки, 21 сентября 2022, 08:39 — REGNUM Государственная компания Финляндии Gasum вынуждена продолжать закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках действующего контракта, иначе она будет вынуждена платить просто так. Об этом пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по коммуникациям Gasum Ольгу Вяйсяне.
Отмечается, что контракт между Gasum и Газпромом заключен по модели «бери или плати», по которой финская госкомпания обязуется ежегодно закупать определенное количество газа в России.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии рассчитывают заменить газ из России на сжиженный природный газ.
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