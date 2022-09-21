Хельсинки, 21 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Государственная компания Финляндии Gasum вынуждена продолжать закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках действующего контракта, иначе она будет вынуждена платить просто так. Об этом пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по коммуникациям Gasum Ольгу Вяйсяне.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Отмечается, что контракт между Gasum и Газпромом заключен по модели «бери или плати», по которой финская госкомпания обязуется ежегодно закупать определенное количество газа в России.

«Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и всё равно платим за него», — уточнила Вяйсянен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии рассчитывают заменить газ из России на сжиженный природный газ.

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