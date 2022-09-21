Вашингтон, 21 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Вашингтон оказался бессилен перед лицом глубоко укоренившихся проблем, выявленных финансовым кризисом 2008 года, а также не желает их решать. Вместо этого он пытается скрывать кризис собственной экономики, спокойно относясь к нему «как к сбросу сточных вод, сливая его в мир». Об этом говорится в статье газеты Global Times.

Цитата из м/с «Маша и Медведь». реж Олег Кузовков. 2009. Россия Кошмар

По прогнозу издания, ФРС США для борьбы с инфляцией может вскоре повысить процентную ставку как минимум на 75 базисных пунктов. Этот вопрос обсуждается на совещании федеральной службы 20 и 21 сентября.

«Это снова увеличит стоимость американского доллара по отношению к другим валютам, хотя она и без того достигла двадцатилетнего максимума. Из-за агрессивных действий Федерального резерва доллар переживает подъем, «какой случается раз в поколение». А для многих стран это может стать началом очередного кошмара», — отметило издание.

По словам журналистов, «суперсильный доллар и крах остальных валют в определённой мере замедлят испепеляющую инфляцию в американской экономике, но расплачиваться за это придётся другим странам».

Укрепившийся доллар рискует стать «острым лезвием, рассекающим мир», указывают авторы публикации. Однако пока власти США распространяют миф об «американской системе», тысячи семей «страдают от этого».

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Также отмечается, что «агрессивные» меры американского Федрезерва привели к аномальному росту доллара, за который вновь расплачивается весь мир, однако со временем США сами подорвутся на этом «минном поле», которое сами же и заложили.

Как сообщало ИА REGNUMа, генеральный директор крупного американского банка JPMorgan Джеймс Даймон планирует в обращении к Конгрессу США предупредить, что над экономикой США нависли «грозовые тучи».

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