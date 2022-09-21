21 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Владимир Бадмаев, , 09:01 — REGNUM Резко ускорившийся процесс по воссоединению освобождённых регионов бывш. УССР с Россией застал западных наблюдателей врасплох. Активно обсуждают происходящее и пользователи соцсетей в Италии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

20 сентября власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы о воссоединении с Россией с 23 по 27 сентября. Европейские и американские политики и мейнстримные СМИ как один поспешили назвать ещё не состоявшийся плебисцит фарсом.

Однако некоторые наблюдатели оказались более объективными. Так, Маринелла Мондалини прокомментировала отказ российского лидера Владимира Путина от телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Макрон хотел сказать ему, чтобы он не «проводил референдум», как он давно просил его не проводить спецоперацию. Жест Путина красноречив, подумайте, есть ли у него время, чтобы трать его на разговоры с Наполеончиком, который способен только болтать? Он ничего не сделал для реализации Минских договорённостей», — отметила журналист.

По мнению профессора философии Винченцо Косты, решение о проведении референдума является следствием отказа Киева и Запада от переговоров, которые могли бы завершить спецоперацию.

«Ходят слухи, что в России собираются объявить всеобщую мобилизацию. Самопровозглашённые республики проведут референдум и попросят присоединения к России. Они войдут в состав России. Любой, кто знает правила российской военной доктрины, понимает, что это значит», — заявил он.

«Когда Запад бомбит иностранные суверенные государства — это экспорт демократии. Когда вместо этого Россия проводит референдум русскоязычных территорий [б. УССР] — это фарс», — пишет политик Никола Инглезе.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Мнения простых итальянцев по этому вопросу также разделились. Многие считают, что референдум во время войны невозможно провести, другие призывают проводить его под эгидой ООН. Третьи предрекают начало глобальной войны, тем более СМИ «разогрели» публику новостями о возможной мобилизации в России.

«А вы думали, что русские так и будут оставаться несерьёзными? Мы все дорого заплатим за срыв мирных переговоров ещё в марте. Вообще-то, мы уже платим, но дальше будет только хуже, если конфликт продолжится», — отметил Пьеро Б.

«Чем больше вы загоняете Путина в угол, тем он становится опаснее. Военное столкновение с Россией нежелательно ни для кого, посмотрите на опыт Наполеона и Гитлера», — прокомментировал Антонио П.

«Напряжение растёт везде, а опасность ядерной войны становится более конкретной. И это будет война между Россией, НАТО и США. Нас в середине буквально уничтожат», — считает Франка Ф.

«Тут говорили про Орсини (итальянский профессор)… Но разве он не говорил, что спецоперация — это пока ещё не война? Скоро мы увидим разницу между спецоперацией и настоящей войной. Со всеми вытекающими последствиями. Первое из них — все, кто поставляет оружие Киеву, автоматически становятся врагами России», — рассуждает Роберто Ли К.

Русский Донбасс Александр Погожев © ИА REGNUM

«Если вы не знали, киевский наркоман давно провозгласил военное положение с тюремным сроком для уклоняющихся от мобилизации», — напомнил Давиде С.

«Это может быть оскорблением демократии и принципов ООН, но учения НАТО на российских границах — это сумасшедший выбор беспринципных агрессивных преступников», — вставил Стефано С.

«Эти территории всегда были русскоязычными, успокойтесь. Вхождение их в состав России было неизбежно. Вот почему их бомбит Зеленский», — заявила Франческа А.

«Эта война никогда не должна была начинаться. Без оружия договорённость была бы достигнута давно. Несколько месяцев назад», — заключил Карло М.

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