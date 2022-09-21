Оренбург, 21 сентября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Оренбургского области профсоюзы организуют автопробег в рамках всероссийского дня действий «За достойный труд!». Во время автопробега будет осуществляется сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Федерация профсоюзы Оренбужья Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков

Автопробег с посещением памятных мест, прославляющих человека труда, пройдёт с 4 по 6 октября 2022 года. Стартует движение машин в городе Ясный и далее автомобили проследуют по маршруту Домбаровский — Орск — Новотроицк – Оренбург – Шарлык – Пономарёвка – Матвеевка – Асекеево – Бугуруслан – Бузулук – Сорочинск – Новосергиевка – Оренбург.

Также во время акции будет осуществляться сбор гуманитарной помощи профсоюзным организациям Перевальского района ЛНР. Напмним, Оренбужь вяло шефство над этим районом Донбасса.

Акция профсоюзов в Оренбургской области пройдет под девизами «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о профсоюзах!», «Zа Президента!».