Мелитополь, 21 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. После проведения референдума о воссоединении территорий б. УССР у России прибавится от 5 до 6 миллионов новых граждан, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это не предел. В своем телеграм-канале 21 сентября общественный деятель также отметил:

Дарья Драй ИА REGNUM За Россию!

«В дальнейшем, когда начнут возвращаться беженцы, совокупное население новых регионов может вырасти до 8–9 миллионов человек. Площадь освобождённых территорий, на которых пройдут референдумы, — около 113 тысяч квадратных километров. По площади это больше, чем Болгария, Куба или Южная Корея. По населению больше Бельгии, Белоруссии, Израиля или Австрии».

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о воссоединении Донбасса с Россией ЛНР, ДНР и Запорожье решили провести с 23 по 27 сентября 2022 года. В Мелитополе за это единогласно проголосовали 20 сентября.