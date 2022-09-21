Сеул, 21 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В период с 1 по 20 сентября экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 8,7%, до $32,96 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

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Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт увеличился на 1,8%, до $2,54 млрд.

Экспорт полупроводников вырос на 3,4%, нефтепродуктов — на 38,8%, однако экспорт автомобилей сократился на 7,5%, автозапчастей — на 12,3%.

Экспорт в Китай упал на 14%, в США — на 1,1%, в страны Европы — на 15,3%.

Импорт в Южную Корею с 1 по 20 сентября вырос на 6,1%, до $37,06 млрд. Импорт сырой нефти увеличился на 16,1%, газа — на 106,9%.

Дефицит торгового баланса составил $4,1 млрд.